На Житомирщині невідомий розстріляв будинок подружжя, чоловік загинув, дружина у лікарні

На Житомирщині невідомий розстріляв приватний будинок, де знаходилась родина - чоловік, жінка та їх 12-річна дитина, від поранень чоловік помер на місці, жінку ушпиталили до лікарні, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".
Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Грубського про стрільбу. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи відділу поліції №2 (м. Коростишів) та ГУ Національної поліції в Житомирській області.
Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні.
Під час події в іншій кімнаті будинку також знаходилась 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції. Тривають заходи з встановлення причетних та інших обставин.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
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