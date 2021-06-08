Протягом минулої доби на Житомирщині 11 нових випадків Covid-19
- 08.06.2021, 09:04,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли четверо людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 08.06.2021 (за минулу добу – 07 червня) зареєстровано 11 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87972 випадки захворювання, 85040 людей одужали, 1762 випадки закінчились летально.
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