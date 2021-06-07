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На Житомирщині під час пожежі у приватному бідинку загинув чоловік

На Житомирщині під час пожежі у приватному бідинку загинув чоловік, Япро це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

07 червня о 04:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с.Бровки-1 Бердичівського району (Андрушівська ТГ). Телефоний дзвінок надійшов від сусіда.

По прибуттю з’ясувалось, що будинок повністю охоплений вогнем. Всередині житла рятувальники виявили газовий балон, який створював загрозу вибуху. Фахівці ДСНС винесли його на вулицю та віднесли на безпечну відстань.

Під час гасіння всередині рятувальники виявили тіло господаря, 1952 р.н. О 05:20 пожежу локалізували, ще о 06:10 ліквідували. Вогнем знищено покрівлю будинку, три кімнати, домашнє майно та речі.

На ліквідації надзвичайної події працювало 5 рятувальників та 1 одиниця техніки. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем. За словами сусідів, це вже не перше займання в цього господаря. Але остаточні обставини наразі з’ясовуються фахівцями.
На Житомирщині під час пожежі у приватному бідинку загинув чоловік

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