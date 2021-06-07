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У Житомирі затримали "жартівника", який телефоном повідомив про замінування готелю

У Житомирі затримали "жартівника", який телефоном повідомив про замінування готелюУ Житомирі чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що замінував готель на околиці Житомира, за неправдиве повідомлення чоловіка затримали, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Увечері 6 червня на спецлінію "102" зателефонував чоловік, який повідомив, що замінував заклад для приїжджих, розташований в обласному центрі. Поліцейські провели обстеження готелю та прилеглої території та жодних вибухових речовин не виявили. Автора неправдивого повідомлення затримали.

Тривожний виклик надійшов до поліції 6 червня близько 20:45. За словами абонента, який зателефонував на спецлінію «102», він замінував готель, розташований на околиці м. Житомира.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Житомирського РУ поліції, кінолог зі службовим собакою та працівники вибухотехнічної служби ГУ Національної поліції Житомирщини.

Тут же, неподалік, поліцейські виявили й чоловіка, який повідомив про замінування. 33-річний житель Любарщини визнав свою причетність до події та зазначив, що пожартував. Відтак його затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Водночас ретельно обстеживши приміщення та прилеглу територію, поліцейські жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили.

Як з’ясувалось, затриманий раніше вже вчиняв подібні протиправні дії: улітку 2019 року він повідомив, що відбудеться вибух у Любарському районному суді. Тоді чоловікові було призначено покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Нині ж його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Чоловікові може загрожувати від 4 до 8 років позбавлення волі.
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