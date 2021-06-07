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Внаслідок ДТП у Бердичівському районі травми отримали троє людей

Троє людей отримали травми внаслідок ДТП у Бердичівському районі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 червня близько 9:50 на 101 км автошляху Шепетівка – Чуднів – Бердичів. Унаслідок перекидання транспортного засобу травми отримали водій та двоє пасажирок.

Попередньо, водій автомобіля Skoda Rapid, 24-річний житель м. Бердичева, рухаючись у напрямку м. Чуднова, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі автошляху, де сталося перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП водій автомобіля та його пасажирка, 27-річна бердичівлянка, отримали травми у вигляді саден та забоїв, їм надали медичну допомогу без ушпиталення. Ще одну пасажирку авто, 29-річну жительку райцентру, госпіталізували до Бердичівської лікарні.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.
Внаслідок ДТП у Бердичівському районі травми отримали троє людей
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