Поблизу Станишівки Volkswagen врізався у дерево - водій у лікарні

Поблизу Станишівки під Житомиром легковик злетів з дороги та зіткнувся із деревом, водія іномарки із травмами ушпиталили до лікарні, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".
"Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням здійснив виїзд на зустрічну смугу руху та здійснив наїзд на дерево на узбіччі. В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до обласної лікарні", - повідомили у патрульній поліції.
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