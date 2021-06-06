«Рудь» подарувала Житомирщині Фестиваль морозива

«Свято Морозива від компанії «Рудь» постійно вдосконалюється. Цього року воно переформатувалося у масштабний Фестиваль. Також ми збільшили кількість атракціонів, нових майстер-класів та підготували велике різноманіття розваг, щоб якнайкраще відповідати гаслу «Рудь» – це завжди любов! Вірю, що кожен гість святкування, незалежно від віку, отримав максимум задоволення. Ми щиро вдячні кожному за довіру. Обіцяю, що ТМ «Рудь» й надалі працюватиме над тим, аби залишатися фаворитом наших маленьких та дорослих поціновувачів морозива».





Неймовірно гарне та смачне свято подарував жителям і гостям Житомира український лідер у виробництві морозива.Свято морозива – традиційна та очікувана подія першого тижня літа на Житомирщині саме завдяки компанії «Рудь». Цього року керівництво компанії прийняло рішення змінити формат святкування. Відтепер воно отримало статус «Фестиваль морозива від компанії «Рудь».І це не просто зміна назви. Цьогорічне свято заграло новими фарбами, набрало нових обертів, збагатилося безліччю сюрпризів.Всі, хто долучився до фестивалю, потрапили у справжню Країну морозива. Для дітей вона стала країною радості, веселощів і виконання бажань. Пачка улюбленого морозива не тільки радувала прекрасним смаком, але була ключиком, який відкривав дорогу до атракціонів, різних активностей, конкурсів, майстер-класів тощо.За бажанням, гості фестивалю отримували квест-форму, що як мапа вела їх казковою країною морозива. Організатори зробили все, щоб для кожного дитячого віку тут було захоплююче заняття та неймовірні враження.Яскраві фотографії зі стильних фотозон, гарні зачіски, розмальовані аква-гримом веселі обличчя малюків, щасливі обличчя дітей і дорослих, що з насолодою смакували морозиво «Рудь», – так виглядав Фестиваль.Справжньою родзинкою квесту став конкурс авторських рецептів морозива від малюків. Вони передали їх в компанію «Рудь», і, можливо, скоро ми побачимо втілення дитячої кулінарної фантазії і поласуємо новим морозивом.Всі, хто пройшли квест, отримали гарантований приз від компанії «Рудь». Крім цього, на сцені щогодини розігрувались подарунки.Організатори планували не просто свято, а масштабний соціальний проект, і з блиском досягли своєї мети.Серцем Фестивалю, його головним організатором і спонсором являється компанія «Рудь». Сьогодні це по праву виробник морозива №1, відомий не тільки в Україні, але й по всьому світу. Більше 30 країн із задоволенням купують морозиво з маркуванням «Рудь». Компанія постійно розширює асортимент продукції, працює над новинками. Запорукою успіху компанії є 100% якість морозива.Розширюючи торговельні та партнерські зв'язки, ТМ «Рудь» не забуває свій головний принцип: «Рудь – це завжди любов». Фестиваль морозива, який щойно закінчився, став найяскравішим підтвердженням цього. Тільки з любов'ю до своїх покупців можна виробляти таке смачне, різноманітне, якісне морозиво і робити такі яскраві та незабутні свята.