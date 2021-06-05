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На Житомирщині двох чоловіків із понівеченої, внаслідок ДТП автівки, довелось деблокувати рятувальникам

Двох постраждалих внаслідок ДТП чоловіків із понівеченої автівки довелось діставати рятувальникам за допомогою спеціального інструменту, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

04 червня о 06:09 за екстреним номером «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по деблокуванню двох чоловіків з понівеченої автівки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу с. Полянки Новоград-Волинського району (Баранівська ТГ).

На місці події негайно було скоординовано чергове відділення 15-ої державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою гідравлічних ножиць та бензорізу рятувальники відчинили дверцята, вивільнили чоловіків та передали їх медикам, що знаходились на місці виклику.
На Житомирщині двох чоловіків із понівеченої, внаслідок ДТП автівки, довелось деблокувати рятувальникам
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