На Житомирщині двох чоловіків із понівеченої, внаслідок ДТП автівки, довелось деблокувати рятувальникам

Двох постраждалих внаслідок ДТП чоловіків із понівеченої автівки довелось діставати рятувальникам за допомогою спеціального інструменту, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
04 червня о 06:09 за екстреним номером «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників по деблокуванню двох чоловіків з понівеченої автівки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу с. Полянки Новоград-Волинського району (Баранівська ТГ).
На місці події негайно було скоординовано чергове відділення 15-ої державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою гідравлічних ножиць та бензорізу рятувальники відчинили дверцята, вивільнили чоловіків та передали їх медикам, що знаходились на місці виклику.
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