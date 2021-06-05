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У житомирській школі тестували інтелектуальну відеосистему скринінгу температури

Відеосистему, що дає можливість розпізнавати температуру тіла в автоматичному режимі та вести батьківський контроль, сьогодні тестували в ЗОШ №6 ім. В.Г. Короленка, про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

Система визначає температуру тіла дистанційно. У випадку виявлення відхилення від заданої норми камера видає звуковий та візуальний сигнал, що слугує сповіщенням для персоналу школи та є приводом для додаткової перевірки дитини чи іншої людини, що входить в приміщення закладу.

Така система допомагає захистити здоров'я учасників освітнього процесу, уникнути контакту з людьми, що мають симптоми захворювання.

Камери також можна використовувати для інших аналітичних цілей: додатковою опцією є «батьківський контроль», яка дає можливість визначити, чи дитина в школі. Два телефонні номери «підв’язуються» до даних учня – і батьки мають змогу отримувати інформацію про те, що дитина заходить в школу чи виходить із закладу.

Функціонал системи включає і можливість ведення "чорного списку", який спрацьовує, як тільки "небажана особа" з’являється в камері.


У житомирській школі тестували інтелектуальну відеосистему скринінгу температури


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