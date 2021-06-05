За минулу добу на території області 39 нових випадків Covid-19
- 05.06.2021, 09:13,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 39 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли троє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 05.06.2021 (за минулу добу – 04 червня) зареєстровано 39 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87890 випадків захворювання, 84876 людей одужали, 1754 випадки закінчились летально.
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