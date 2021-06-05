На Житомирщині викрили на хабарі двох поліцейських - за 2 тисячі доларів пообіцяли не притягувати до відповідальності жінку за збут наркотиків

У Житомирі викрито слідчого та оперативного працівника одного з райвідділів поліції області під час одержання неправомірної вигоди на загальну суму 2000 доларів США, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області. передає "Замкова гора"
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Зокрема, їх затримали вдень, у робочий час, близько 11.00 год, у домоволодінні місцевої жительки, де вони одержали другу частину неправомірної вигоди на суму 1500 доларів США.
Першу частину - 500 доларів США - у середині травня одержав оперативний працівник особисто.
На таку суму слідчий та оперуповноважений оцінили свої "послуги", а саме - не притягувати до кримінальної відповідальності місцеву жительку за збут наркотичних засобів.
Наразі обох правоохоронців затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.