У Житомирі через проведення фестивалю сьогодні перекриють Малу Бердичівську
- 05.06.2021, 08:54,
- Житомирщина
У Житомирі сьогодні на весь день перекриють вулицю Мала Бердичівська, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора"
.
У зв'язку з проведенням у Житомирі фестивального заходу з 6-ї години ранку до 21-ї години 30 хвилин 5 червня 2021 року буде перекрито рух транспортних засобів по вулиці Мала Бердичівська:
- від перехрестя вулиць Театральна та Мала Бердичівська;
- від перехрестя вулиць Мала Бердичівська та Велика Бердичівська;
- від перехрестя вулиці Мала Бердичівська та бульвару Новий.
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