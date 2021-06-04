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Під Бердичевом зіштовхнулись легковик та вантажівка - одна людина загинула, двоє в реанімації

Одна людина загинула та ще двоє отримали серйозні травми внаслідок зіткнення легковика та вантажівки під Бердичевом, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 червня близько 23:00 на автодорозі Бердичів-Хмільник, неподалік с. Мирного.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-2105, 43-річний житель Вінниччини, рухаючись у напрямку м. Бердичева, здійснив зіткнення з автомобілем Scania, що у цей час стояв на узбіччі дороги. За наявною інформацією, водій вантажівки, 50-річний житель Одещини, зупинився та вийшов з авто, аби відремонтувати колесо.

У результаті ДТП травми отримали обидва водії, їх ушпиталили до реанімаційного відділення Бердичівської лікарні. На жаль, на місці події загинув пасажир автомобіля ВАЗ, 30-річний бердичівлянин.

Нині триває встановлення причин та обставин ДТП.
Під Бердичевом зіштовхнулись легковик та вантажівка - одна людина загинула, двоє в реанімації

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