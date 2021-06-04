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Двох чоловіків, які вимагали у підприємця 17.5 тисяч доларів, помістили під варту

Двох чоловіків, які вимагали у житомирського підприємця 17.5 тисяч доларів помістили під варту, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Корольовський районний суд міста Житомира погодився з позицією прокурора та обох підозрюваних помістив під варту з правом внесення грошової застави на суму 113,5 тис. грн, про що 02.06.2021 видав відповідну ухвалу.

Як повідомлялося раніше, двоє жителів Житомира вимагали у місцевого підприємця, погрожуючи знищенням майна, 17 тис. доларів США, які він нібито заборгував іншій особі.

Викрито та затримано зловмисників 31.06.2021 під час одержання ними частини раніше обумовленої суми - 5 тис. доларів США.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура.
Досудове розслідування за ч.2 ст. 189 КК України проводить Головне управління Нацполіції в області.
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