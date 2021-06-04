На трасі "Київ-Чоп" перекинувся бус, за кермом якого перебував військовий капелан - двоє людей отримали травми

Двоє людей отримали травми внаслідок перекидання мікроавтобуса на трасі "Київ-Чоп", про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".
Аварія сталась сьогодні вранці на 106-му кілометрі траси "Київ-Чоп" поблизу р. Тетерів.
Попередньо відомо, що водій мікроавтобуса врізався у колесовідбійник, після чого злетів у кювет та перекинувся. З місця аварії водія Volkswagen, 1965 року народження, жителя Дніпропетровщини, військового капелана, було госпіталізовано до Коростишівської міської лікарні, також травми отримала пасажирка буса 1979 року народження.
В автомобілі також перебували діти - дві дівчинки. Вони тілесних ушкоджень не отримали, однак їх також доправили до медичного закладу задля обстеження.
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