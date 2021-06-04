У Коростені під час пожежі загинули батько та син

У Коростені під час пожежі у приватному будинку загинули двоє людей - батько та син, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
Пожежа сталась сьогодні близько опівночі у приватному будинку.
По прибуттю в будинку спостерігалась сильна задимленість. У ході гасіння в оселі були виявлені тіла двох чоловіків – батька та сина, 1945 та 1981 р.н. відповідно. Крім того, із попереднім діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано до Коростенської міської лікарні їхнього знайомого. Чоловік зміг покинути будинок самостійно ще до прибуття рятувальників, але потім все ж таки звернувся до них по допомогу, оскільки йому стало зле.
О 00:47 пожежу локалізували та о 02:10 ліквідували. Внаслідок пожежі знищено диван, пошкоджено домашні речі в кімнаті. Попередня причина займання – необережність під час паління. Але остаточні обставини з’ясовуються фахівцями.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.