Протягом минулої доби на території області 49 нових випадків Covid-19
- 04.06.2021, 09:10,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 49 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли троє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 04.06.2021 (за минулу добу – 03 червня) зареєстровано 49 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87851 випадків захворювання, 84758 людини одужали, 1751 випадок закінчився летально.
рейтинг:
-
- 0
-