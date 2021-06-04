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Протягом минулої доби на території області 49 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 49 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли троє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 04.06.2021 (за минулу добу – 03 червня) зареєстровано 49 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87851 випадків захворювання, 84758 людини одужали, 1751 випадок закінчився летально.
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