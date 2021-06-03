На Житомирщині BMW влетів у стовп, розтрощив паркан, а потім влетів у стіну житлового будинку

У Радомишлі легковик BMW влетів у стовп, розтрощив паркан домоволодіння, а потім врізався у стіну житлового будинку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Аварія сталась сьогодні вранці на одній із центральних вулиць Радомишля. Попередньо, водій автомобіля BMW, 30-річний місцевий житель, рухаючись вулицею, не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі стовпом і стіною приватного будинку. У результаті ДТП ніхто з людей не постраждав, водієві було надано медичну допомогу без ушпиталення. Транспортний засіб отримав значні механічні ушкодження.
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