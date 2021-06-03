За минулу добу на Житомирщині 79 нових випадків Covid-19
- 03.06.2021, 10:11,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 79 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 03.06.2021 (за минулу добу – 02 червня) зареєстровано 79 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87802 випадки захворювання, 84653 людини одужали, 1748 випадків закінчились летально.
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