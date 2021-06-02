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Інспектори з паркування у перший день роботи виявили 440 порушень

1 червня, на вулицях Житомира розпочали працювати інспектори з паркування. У перший день роботи вони виявили 440 порушень, про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради, "Замкова гора".

Поки вони працюють у тестовому режимі й попереджують про порушення. Пізніше - виписуватимуть штрафи. Зупинка чи стоянка, що створює перешкоду дорожнього руху або загрозу безпеці руху, обійдеться порушнику у 680 грн. Паркування в межах дії знаків 3.34 або 3.35 "Стоянка/зупинка заборонена" - штраф 340 грн.

Для фіксації порушення інспектор залишає копію повідомлення під двірником лобового скла, а також з’ясовує ім’я власника авто за допомогою автоматизованої інформаційної системи і направляє повідомлення про штраф за місцем проживання.

Щоб унормувати сферу паркування та «розвантажити» вулиці міста від неправильно припаркованих транспортних засобів, першочергово інспектори патрулюють там, де спостерігається суттєве ускладнення руху транспорту та пішоходів – на майдані Житній ринок, вулицях Івана Кочерги, Старий бульвар, Велика Бердичівська, Фещенка-Чопівського, Лятошинського, Театральна, Бориса Тена.
Інспектори з паркування у перший день роботи виявили 440 порушень

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