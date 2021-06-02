На Житомирщині ГАЗель зіштовхнулась із трактором, водій останнього у лікарні

На Житомирщині, на трасі "Київ-Чоп" "ГАЗель" зіштовхнулась із трактором, водій останнього - у лікарні, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".
Попередньо відомо, що водій трактора, неповнолітній хлопець 2004 року народження, рухаючись лівою смугою для руху в напрямку міста Рівного не впорався з керуванням та перевернувся. В цей час у трактор, що перекинувся врізалась "ГАЗель".
Водія трактора із місця ДТП із численними травмами шпиталізували до лікарні.
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