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За минулу добу на Житомирщині 49 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 49 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 02.06.2021 (за минулу добу – 01 червня) зареєстровано 49 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87723 випадки захворювання, 84506 людей одужали, 1748 випадків закінчились летально.
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