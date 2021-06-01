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На Житомирщині виявили старателів, які за допомогою саморобної помпи намагались видобути бурштин

На Житомирщині виявили старателів, які на Олевщині, намагались добути бурштин, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Установлено, що 27.05.2021 нелегальні старателі за допомогою саморобної мотопомпи та знарядь до неї намагалися видобути сонячне каміння на території лісового масиву, що неподалік с. Рудня-Замисловицька, де раніше активно здійснювався незаконний видобуток бурштину.

Виявили вказаних осіб під час незаконного промислу працівники однієї з охоронних фірм спільно з працівниками місцевого відділення поліції.

Мотопомпу та інші знаряддя для видобутку бурштину вилучено та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Наразі встановлюються обставини вчинення злочину.

Нелегальним старателям загрожує покарання у виді штрафу від 51 до 170 тис. грн або обмеження волі на строк від двох до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією в дохід держави знарядь вчинення злочину.
На Житомирщині виявили старателів, які за допомогою саморобної помпи намагались видобути бурштин

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