Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 13:34 – В окупованому Криму заочно "засудили" лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова 
  • 13:28 – Верховна Рада прийняла закон, що обмежує обіг пластикових пакетів 
  • 09:33 – Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова 
  • 09:27 – Голова Укргідрометцентру розповів, яким буде літо 
  • 09:22 – "Північний потік-2": Меркель відправляє в Штати делегацію для обговорення газопроводу 

На Житомирщині після злив підтопило приватні обійстя

На Житомирщині внаслідок сильних злив підтопило ряд приватних обійсть, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

31 травня рятувальники надавали допомогу населенню та організаціям по ліквідації наслідків підтоплень, що виникли через погіршення погодних умов, зокрема, сильної зливи. Найбільше таких виїздів було здійснено в обласному центрі. Зокрема, о 10:55 бійці ДСНС виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт по відкачці води з приватних житлових будинків та присадибних ділянок, що територіально знаходяться у Житомирі по вул. Саєнка. За допомогою двох мотопомп рятувальники відкачували воду одразу з п’яти дворів. Роботи тривали близько дев’яти годин. Загалом відкачали 360 куб. м.

Крім того, вчора у Бердичівському та Коростенському районах надзвичайники також залучались для проведення подібних робіт. В с. Прибрежне Бердичівського району (Ружинська ТГ) рятувальники качали воду з одного приватного житлового обійстя. Там внаслідок сильної зливи затопило двір, веранду, погреб та присадибну ділянку. За допомогою мотопомпи упродовж години бійці ДСНС ліквідували підтоплення. У другому ж випадку затопило приватні обійстя за двома адресами у м. Овруч.
На Житомирщині після злив підтопило приватні обійстя

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Наслідки негоди на Житомирщині - повалені дерева та затоплені подвір'я і вулиці
» На Житомирщині через ДТП "Нива" зависла над прірвою, водія діставали рятувальники
» На Житомирщині рятувальники витягали із заметів "швидку" із хворою дитиною та рейсовий автобус
» На Житомирщині продовжують палити суху траву, за добу рятувальники 5 разів гасили палаючий сухостій
» Протягом минулої доби рятувальники 5 разів гасили пожежі у приватних будинках на території області
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В окупованому Криму заочно "засудили" лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова
Верховна Рада прийняла закон, що обмежує обіг пластикових пакетів
Голова Укргідрометцентру розповів, яким буде літо
Ціна на газ, перерахунок пенсій і запуск поїзда в ЄС: що зміниться з 1 червня
США передасть Україні три катери "Айленд" до кінця 2021 року
Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова
"Північний потік-2": Меркель відправляє в Штати делегацію для обговорення газопроводу
Росія заявила про плани наростити військові сили на західному кордоні
США прослуховували Ангелу Меркель та інших європейських політиків. Допомогла їм у цьому розвідка Данії - ЗМІ
Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора