На Житомирщині після злив підтопило приватні обійстя

На Житомирщині внаслідок сильних злив підтопило ряд приватних обійсть, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
31 травня рятувальники надавали допомогу населенню та організаціям по ліквідації наслідків підтоплень, що виникли через погіршення погодних умов, зокрема, сильної зливи. Найбільше таких виїздів було здійснено в обласному центрі. Зокрема, о 10:55 бійці ДСНС виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт по відкачці води з приватних житлових будинків та присадибних ділянок, що територіально знаходяться у Житомирі по вул. Саєнка. За допомогою двох мотопомп рятувальники відкачували воду одразу з п’яти дворів. Роботи тривали близько дев’яти годин. Загалом відкачали 360 куб. м.
Крім того, вчора у Бердичівському та Коростенському районах надзвичайники також залучались для проведення подібних робіт. В с. Прибрежне Бердичівського району (Ружинська ТГ) рятувальники качали воду з одного приватного житлового обійстя. Там внаслідок сильної зливи затопило двір, веранду, погреб та присадибну ділянку. За допомогою мотопомпи упродовж години бійці ДСНС ліквідували підтоплення. У другому ж випадку затопило приватні обійстя за двома адресами у м. Овруч.
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