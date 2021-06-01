Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 13:34 – В окупованому Криму заочно "засудили" лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова 
  • 13:28 – Верховна Рада прийняла закон, що обмежує обіг пластикових пакетів 
  • 09:33 – Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова 
  • 09:27 – Голова Укргідрометцентру розповів, яким буде літо 
  • 09:22 – "Північний потік-2": Меркель відправляє в Штати делегацію для обговорення газопроводу 

У Житомирі затримали банду вимагачів - вимагали з підприємця 17,5 тисяч доларів

У Житомирі двоє осіб із погрозами вимагали у підприємця 17,5 тисяч доларів нібито у якості боргу, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Зокрема, вимагачів затримано у Житомирі, вдень, на одній із вулиць міста, безпосередньо під час одержання ними частини раніше обумовленої суми - 5 000 доларів США.

Загалом зловмисники, погрожуючи знищенням майна, з корисливих мотивів, вимагали від приватного підприємця передати їм 17 500 доларів США під приводом нібито боргових зобов'язань перед іншою особою.
Наразі обох затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та застосування запобіжних заходів.

"Житомирською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання грошових коштів, поєднаного з погрозою знищення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 189 КК України)", - йдеться у повідомленні.
У Житомирі затримали банду вимагачів - вимагали з підприємця 17,5 тисяч доларів

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині затриманих трьох осіб підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США та незаконному позбавленні волі
» У Житомирі взяли під варту двох осіб за вимагання від житомирянина 3 тис доларів США за непоширення компромату
» На Житомирщині поліція затримала групу вимагачів
» У Житомирі СБУ викрила прокурора на хабарі у дві тисячі доларів США
» Затримано особу за підозрою у незаконному переправленні росіянина через державний кордон
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В окупованому Криму заочно "засудили" лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова
Верховна Рада прийняла закон, що обмежує обіг пластикових пакетів
Голова Укргідрометцентру розповів, яким буде літо
Ціна на газ, перерахунок пенсій і запуск поїзда в ЄС: що зміниться з 1 червня
США передасть Україні три катери "Айленд" до кінця 2021 року
Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова
"Північний потік-2": Меркель відправляє в Штати делегацію для обговорення газопроводу
Росія заявила про плани наростити військові сили на західному кордоні
США прослуховували Ангелу Меркель та інших європейських політиків. Допомогла їм у цьому розвідка Данії - ЗМІ
Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора