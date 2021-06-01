У Житомирі затримали банду вимагачів - вимагали з підприємця 17,5 тисяч доларів

У Житомирі двоє осіб із погрозами вимагали у підприємця 17,5 тисяч доларів нібито у якості боргу, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".
Зокрема, вимагачів затримано у Житомирі, вдень, на одній із вулиць міста, безпосередньо під час одержання ними частини раніше обумовленої суми - 5 000 доларів США.
Загалом зловмисники, погрожуючи знищенням майна, з корисливих мотивів, вимагали від приватного підприємця передати їм 17 500 доларів США під приводом нібито боргових зобов'язань перед іншою особою. Наразі обох затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та застосування запобіжних заходів.
"Житомирською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання грошових коштів, поєднаного з погрозою знищення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 189 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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