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Протягом минулої доби на території області 31 новий випадок Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 31 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 01.06.2021 (за минулу добу – 31 травня) зареєстровано 31 новий лабораторно підтверджений випадок.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87674 випадки захворювання, 84267 людей одужали, 1746 випадків закінчились летально.
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