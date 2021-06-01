Протягом минулої доби на території області 31 новий випадок Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 31 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 01.06.2021 (за минулу добу – 31 травня) зареєстровано 31 новий лабораторно підтверджений випадок.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87674 випадки захворювання, 84267 людей одужали, 1746 випадків закінчились летально.