На Житомирщині перевірили якість води на пляжах - троє із п'яти не відповідають санітарним нормам

Фахівці провели аналіз води на пляжах у населених пунктах області - із п'яти перевірених пляжів лише два відповідають санітарним вимогам, про це повдіомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".
Санітарним вимогам не відповідає вода на пляжах Коростеня, Бердичева, а також на "Дорослому" пляжі Житомира, в той же час показники проб, відібраних на території "дитячого" пляжу Житомира відповідають усім нормам.
"Таким чином, вода в межах дорослого пляжу в м. Житомир Гідропарк, пляжу ім. Горького м. Коростень не відповідає по бактеріологічним показникам, а саме: вміст лактозопозитивних кишкових паличок складає: дорослий пляж м. Житомир - 24 000 в 1 дм3; пляж ім. Горького м. Коростень -240 000 в 1 дм3 при нормі не більше 5000 в 1 дм3 ,що свідчить про фекальне забруднення води. Вода м. Бердичів не відповідає нормі по біохімічній потребі в кисні: БСК5- 16,2 мгО2/дм3 при нормі 6 мгО2/дм3", - йдеться у повідомленні.
Саніратним нормам відповідають пляж у Новограді-Волинському та "дитячий" пляж у житомирському гідропарку.
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