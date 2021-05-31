На Житомирщині під час зіткнення двох ВАЗів травми отримали двоє дорослих та дитина

На Житоммирщині під час зіткнення двох "Жигулів" травми отримали двоє дорослих та дитина, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Старі Вороб’ї та Студень. Попередньо, 29 травня близько 19:00 на заокругленій ділянці дороги зіштовхнулися ВАЗ-21013 під керуванням 31-річного жителя Малинщини та ВАЗ-21063, за кермом якого перебував 18-річний місцевий житель.
У результаті ДТП травми отримали водій автомобіля ВАЗ-21013 та його 7-річний син, а також керманич другого транспортного засобу. Старшого з чоловіків ушпиталили, хлопчику та другому водієві було надано медичну допомогу без госпіталізації.
Поліцейські вилучили транспортні засоби та розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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