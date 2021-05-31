Наслідки негоди на Житомирщині - повалені дерева та затоплені подвір'я і вулиці

Через негоду на Житомирщині рятувальники виїжджали на прибирання повалених дерев та викачування води з підтоплених вулиць та дворів, про це повдіомила пресслужба ДСНС області, передає "Замкова гора".
30 травня о 16:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Черепин Коростенського району на дорогу впало дерево та заблокувало рух автотранспорту. Про це рятувальників сповістили водії, які їхали автодорогою Овруч-Словечно та натрапили на перешкоду.
На місці виклику рятувальники з’ясували, що тополя перекрила рух по усій проїжджій частині та відповідно спричинила затор. Водії почали розвертати свої автомобілі, аби знайти інший шлях. Зі слів очевидців, дерево повалилося через сильні пориви вітру.
Бійці ДСНС за допомогою бензопили порізали повалену тополю та прибрали рештки деревини на узбіччя. Після цього рух транспорту на автодорозі було відновлено.
Крім того, у Житомирі місцеві рятувальники упродовж дня боролися з проявами водної стихії. Через сильну зливу, що накрила вчора обласний центр, окремі вулиці міста підтопило. Бійці ДСНС 4 рази виїжджали в різні райони Житомира для аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, відкачували воду з житлових будинків та присадибних ділянок по вулицях Олени Теліги та Західній. Трохи згодом ліквідовували наслідки підтоплення на 1-му провулку Вільському. А пізно вночі відкачували воду з осель та присадибних ділянок за адресами: 2-й провулок Старокиївський та 2-й провулок Транзитний, а також на території ЗОШ № 10.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.