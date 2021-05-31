На Житомирщині Lada зіштовхнулась із бусом - водій легковика у лікарні

На Житомирщині, на трасі "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" зіштовхнулись мікроавтобус Volkswagen transporter та Lada, водія "Жигулів" із травмами шпиталізували до лікарні, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".
Попередньо відомо, що водій буса на іноземній реєстрації під час виїзду з другорядної дороги не надав переваги транспорту, який рухався головною магістраллю, внаслідок чого сталося зіткнення із "Ладою".
Водій ВАЗівки у результаті ДТП отримав травми та був ушпиталений до Бердиівської лікарні.
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