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На Житомирщині Lada зіштовхнулась із бусом - водій легковика у лікарні

На Житомирщині, на трасі "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" зіштовхнулись мікроавтобус Volkswagen transporter та Lada, водія "Жигулів" із травмами шпиталізували до лікарні, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".

Попередньо відомо, що водій буса на іноземній реєстрації під час виїзду з другорядної дороги не надав переваги транспорту, який рухався головною магістраллю, внаслідок чого сталося зіткнення із "Ладою".

Водій ВАЗівки у результаті ДТП отримав травми та був ушпиталений до Бердиівської лікарні.
На Житомирщині Lada зіштовхнулась із бусом - водій легковика у лікарні


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