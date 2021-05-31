За минулу добу на Житомирщині 42 нові випадки Covid-19
- 31.05.2021, 09:17,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 42 нові випадки випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 31.05.2021 (за минулу добу – 30 травня) зареєстровано 42 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87643 випадки захворювання, 84000 людей одужали, 1741 випадок закінчився летально.
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