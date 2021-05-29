На Житомирщині блискавка влучила у чоловіка, постраждалий у лікарні

На Житомирщині блискавка влучила у чоловіка, травмованого шпиталізували до лікарні, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора"
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Подія сталась вчора, відомо, що постраждалий - мешканець Станишівської теритоіральної громади. З місця події його шпиталізували до опікового відділення обласної лікарні з діагнозом.
Загалом минулої доби по лінії "101" зареєстровано 7 повідомлень про події, що виникли на території області.
Протягом минулої доби рятувальники загасили у м. Олевськ займання сміття на площі 50 кв.м. А вночі ще один виклик надійшов до Олевського підрозділу ДСНС про те, що у приватному секторі по вулиці Олени Теліги біля гаража загорівся автомобіль Volkswagen Passat. За півгодини пожежу вдалося приборкати. Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено вхідні двері гаража.
Також о 2:13 29 травня по лінії "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Половецьке Бердичівського району (Гришковецька ТГ) виникла пожежа в цегляному житловому будинку розмірами 15×10 м. Вогнем знищено 120 кв.м. покрівлі та дві кімнати, ніхто не постраждав. На гасіння пожежі залучалось відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.