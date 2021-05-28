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У Житомирі з'явилась перша станція з технічного обслуговування велосипедів

У рамках проєкту "TUMI: шлях до школи" на території ЗОШ №36 (вул. Домбровського, 21) облаштували першу станцію технічного самообслуговування (ремонту) велосипедів у Житомирі, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора".

"Загальноосвітня школа №36 є учасницею проєкту «TUMI: шлях до школи», розташована неподалік від центру міста та в жовтні 2020 року зібрала найбільшу кількість учасників велошколи (понад 50 учнів і дорослих), проведення якої було одним з етапів проєкту, – розповідає координатора проєкту Аліна Кундіч. – Локацію обирали разом із представниками шкільного комітету з мобільності навчального закладу. ВелоСТО розташована біля велопарковки, яку також було встановлено в рамках проєкту, і яка добре оглядається камерою відеоспостереження".

Такий подарунок до Велодня-2021 отримали школярі та жителі Житомира від Ініціативи трансформації міської мобільності (TUMI) та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Відтепер у випадку несправностей велосипеду житомиряни можуть його полагодити на новенькій велоСТО.

"Ми активно долучаємось до ініціатив, що пов’язані з розвитком велосипедного руху, – розповідає учениця ЗОШ №36 Дарина Павленко. – В нашій школі є діти, які дістаються на навчання на електросамокатах і велосипедах. Я брала участь у велошколі. Мені дуже сподобалось, бо тут була і теорія, і практика".

Тестування станції ремонту велосипедів здійснив Андрій Бабак, голова ГО «Асоціація велосипедистів Житомирщини».

"Мережі велоСТО є невід’ємним елементом міської велоінфраструктури європейських міст, сподіваємося, що станція самообслуговування велосипедів в ЗОШ №36 буде лише початком розвитку такої мережі і в місті Житомирі", – кажуть представники шкільного комітету з мобільності школи.

Станція ремонту велосипедів виготовлена із міцних матеріалів. Стійка самообслугоування має в своїй конструкції вмонтований механічний насос, який виготовлений на основі італійського потужного пневмоциліндра, що не боїться впливу зовнішнього середовища. Універсальний клапан дозволяє накачувати колеса з будь-яким типом ніпеля.

ВелоСТО включає:

- металевий корпус з тримачем для велосипеда;

- набір інструментів:

- універсальний клапан для підкачки колес;

- насос вмонтований в корпус;

- мультитул;

- викрутка TORX;

- бортувальні лопатки;

- універсальний розвідний ключ;

- конусний ключ 13 мм;

- конусний ключ 15 мм;

- вижимка ланцюга;

- універсальний ключ для спиць;

- ключ для педалей.

"У червні в рамках проєкту також будуть встановлені П-подібні велопарковки у кількості до 40 штук на території восьми навчальних закладів, це зокрема: Гімназія №1; Ліцей №2; ЗОШ №10; ЗОШ №12; ЗОШ №15; ЗОШ №17; ЗОШ №19 та ДНЗ №51, – зазначає директор КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради Борис Пахолюк. – Дані школи звернулись до нас і зазначили про потребу у велопарковках".

Велосипедні П-подібні стійки придбані за кошти безповоротної фінансової допомоги Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, а їх встановлення буде здійснено силами комунального підприємства "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради.
У Житомирі з'явилась перша станція з технічного обслуговування велосипедів


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