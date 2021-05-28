У Житомирі з'явилась перша станція з технічного обслуговування велосипедів

У рамках проєкту "TUMI: шлях до школи" на території ЗОШ №36 (вул. Домбровського, 21) облаштували першу станцію технічного самообслуговування (ремонту) велосипедів у Житомирі, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора".
"Загальноосвітня школа №36 є учасницею проєкту «TUMI: шлях до школи», розташована неподалік від центру міста та в жовтні 2020 року зібрала найбільшу кількість учасників велошколи (понад 50 учнів і дорослих), проведення якої було одним з етапів проєкту, – розповідає координатора проєкту Аліна Кундіч. – Локацію обирали разом із представниками шкільного комітету з мобільності навчального закладу. ВелоСТО розташована біля велопарковки, яку також було встановлено в рамках проєкту, і яка добре оглядається камерою відеоспостереження".
Такий подарунок до Велодня-2021 отримали школярі та жителі Житомира від Ініціативи трансформації міської мобільності (TUMI) та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Відтепер у випадку несправностей велосипеду житомиряни можуть його полагодити на новенькій велоСТО.
"Ми активно долучаємось до ініціатив, що пов’язані з розвитком велосипедного руху, – розповідає учениця ЗОШ №36 Дарина Павленко. – В нашій школі є діти, які дістаються на навчання на електросамокатах і велосипедах. Я брала участь у велошколі. Мені дуже сподобалось, бо тут була і теорія, і практика".
Тестування станції ремонту велосипедів здійснив Андрій Бабак, голова ГО «Асоціація велосипедистів Житомирщини».
"Мережі велоСТО є невід’ємним елементом міської велоінфраструктури європейських міст, сподіваємося, що станція самообслуговування велосипедів в ЗОШ №36 буде лише початком розвитку такої мережі і в місті Житомирі", – кажуть представники шкільного комітету з мобільності школи.
Станція ремонту велосипедів виготовлена із міцних матеріалів. Стійка самообслугоування має в своїй конструкції вмонтований механічний насос, який виготовлений на основі італійського потужного пневмоциліндра, що не боїться впливу зовнішнього середовища. Універсальний клапан дозволяє накачувати колеса з будь-яким типом ніпеля.
ВелоСТО включає:
- металевий корпус з тримачем для велосипеда;
- набір інструментів:
- універсальний клапан для підкачки колес;
- насос вмонтований в корпус;
- мультитул;
- викрутка TORX;
- бортувальні лопатки;
- універсальний розвідний ключ;
- конусний ключ 13 мм;
- конусний ключ 15 мм;
- вижимка ланцюга;
- універсальний ключ для спиць;
- ключ для педалей.
"У червні в рамках проєкту також будуть встановлені П-подібні велопарковки у кількості до 40 штук на території восьми навчальних закладів, це зокрема: Гімназія №1; Ліцей №2; ЗОШ №10; ЗОШ №12; ЗОШ №15; ЗОШ №17; ЗОШ №19 та ДНЗ №51, – зазначає директор КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради Борис Пахолюк. – Дані школи звернулись до нас і зазначили про потребу у велопарковках".
Велосипедні П-подібні стійки придбані за кошти безповоротної фінансової допомоги Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, а їх встановлення буде здійснено силами комунального підприємства "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради.
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