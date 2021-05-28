У Коростені мікроавтобус збив велосипедиста, чоловік помер у кареті "швидкої"
- 28.05.2021, 09:19,
- Житомирщина
У Коростені мікроавтобус збив велосипедиста, від отриманих травм чоловік помер у кареті "швидкої", про це повідомило видання "Korosten Today
, передає "Замкова гора"
.
Аварія сталась вчора у другій половині дня. Попередньо відомо, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на вулиці Грушевського у мікрорайоні ДОК збив велосипедиста.
Згодом стало відомо, що від отриманих травм чоловік помер у кареті "швидкої".
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