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У Коростені мікроавтобус збив велосипедиста, чоловік помер у кареті "швидкої"

У Коростені мікроавтобус збив велосипедиста, від отриманих травм чоловік помер у кареті "швидкої", про це повідомило видання "Korosten Today, передає "Замкова гора".

Аварія сталась вчора у другій половині дня. Попередньо відомо, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на вулиці Грушевського у мікрорайоні ДОК збив велосипедиста.

Згодом стало відомо, що від отриманих травм чоловік помер у кареті "швидкої".
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