Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 10:53 – Україна вирішила повністю закрити небо для Білорусі 
  • 09:04 – Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління 
  • 09:02 – Посадку літака Ryanair в Білорусі розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації 
  • 08:59 – Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні 
  • 08:57 – Асад з диктаторським результатом знову переміг на виборах президента Сирії 

Воду відключать раніше - у "Житомирводоканалі" повідомили про зміну дати вимкнення водопостачання

Через необхідність якнайшвидшого ремонту водопровідних мереж воду у Житомирі вимкнуть раніше - з 3 червня по 5 червня, про це повідомляє пресслужба "Житомирводоканалу", передає "Замкова гора".

Шановні абоненти, у зв'язку із виникненням необхідності якомога швидшої заміни обладнання у водопровідних камерах, ми змушені перенести дату проведення робіт на водопровідних мережах міста, які передбачають призупинення водопостачання у місті.

Початок реконструкції північного магістрального трубопроводу - 3 червня. Задля того, аби замінити обладнання у водопровідних камерах о 22:00 буде призупинено водопостачання усього міста.
Водопостачання буде поновлено у ніч з 4 на 5 червня.

Одразу після проведення робіт із заміни запірної арматури буде відбуватися промивка та дезінфекція водопровідних мереж, яка триватиме з 20:00 5 червня до 20:00 6 червня. Нагадуємо, що під час проведення промивки та дезінфекції вода у кранах абсолютно безпечна для миття посуду, прання та інших господарських цілей, проте її не можна використовувати для приготування їжі.

Звертаємося до вас із проханням зробити необхідний запас води і з розумінням поставитися до ситуації із тимчасовим призупиненням водопостачання, адже ми працюємо заради нашого спільного блага. Просимо зробити це заздалегідь, адже ввечері, у пік водорозбору, у мережах буде знижено тиск подачі води.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі через ремонтні роботи на півтори доби припинять водопостачання
» Через серйозну аварію на водогонах Житомира сталися 22 пориви, у багатьох будинках є проблеми із водопостачанням
» Через ремонт водогінної мережі у центральній частині Житомира буде відсутня вода
» Через заміну засувки на Крошні обмежили водопостачання будинків
» Де в Житомирі відключать водопостачання (АДРЕСИ)
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Україна вирішила повністю закрити небо для Білорусі
Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління
Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні
В Україні за добу - 3 306 нових випадків COVID-19
До України прилетіли 109 українців із сектора Гази, їх зустріли в аеропорту Бориспіль
Посадку літака Ryanair в Білорусі розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації
Асад з диктаторським результатом знову переміг на виборах президента Сирії
"Багато загиблих". У Каліфорнії сталась стрілянина на залізниці
Переворот у Малі: військові закрили кордони і ввели комендантську годину
Словаччина заборонила білоруським авіакомпаніям літати в їхньому повітряному просторі
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора