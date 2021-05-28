Воду відключать раніше - у "Житомирводоканалі" повідомили про зміну дати вимкнення водопостачання

Через необхідність якнайшвидшого ремонту водопровідних мереж воду у Житомирі вимкнуть раніше - з 3 червня по 5 червня, про це повідомляє пресслужба "Житомирводоканалу", передає "Замкова гора"
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Шановні абоненти, у зв'язку із виникненням необхідності якомога швидшої заміни обладнання у водопровідних камерах, ми змушені перенести дату проведення робіт на водопровідних мережах міста, які передбачають призупинення водопостачання у місті.
Початок реконструкції північного магістрального трубопроводу - 3 червня. Задля того, аби замінити обладнання у водопровідних камерах о 22:00 буде призупинено водопостачання усього міста.
Водопостачання буде поновлено у ніч з 4 на 5 червня.
Одразу після проведення робіт із заміни запірної арматури буде відбуватися промивка та дезінфекція водопровідних мереж, яка триватиме з 20:00 5 червня до 20:00 6 червня. Нагадуємо, що під час проведення промивки та дезінфекції вода у кранах абсолютно безпечна для миття посуду, прання та інших господарських цілей, проте її не можна використовувати для приготування їжі.
Звертаємося до вас із проханням зробити необхідний запас води і з розумінням поставитися до ситуації із тимчасовим призупиненням водопостачання, адже ми працюємо заради нашого спільного блага. Просимо зробити це заздалегідь, адже ввечері, у пік водорозбору, у мережах буде знижено тиск подачі води.