За минулу добу на Житомирщині 74 нові випадки Covid-19
- 28.05.2021, 09:09,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 74 нові випадки випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 28.05.2021 (за минулу добу – 27 травня) зареєстровано 74 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87473 випадки захворювання, 83608 людей одужали, 1734 випадки закінчились летально.
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