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Через "Велодень" 29 травня у Житомирі обмежать рух кількома вулицями

Через "Велодень" у Житомирі, 29 травня, обмежать рух кількома вулицями, про це повідомили у патрульній поліції області, передає "Замкова гора".

У зв'язку з проведенням у Житомирі спортивного заходу Велодень - 2021 з 10 до 14 години 29 травня 2021 року буде частково обмежено та перекрито рух транспортних засобів за маршрутом проведення заходів: перекрито рух з 10 до 14 години:
- по майдану Соборний;
- по вул. Перемоги від вул. Пушкінська до вул. Мала Бердичівська;
- по вул. Мала Бердичівська до вул. Театральна;

Частково обмежено рух по маршруту велопробігу з 11 години по 12 годину:
- по вул. Мала Бердичівська до вул. Велика Бердичівська;
- вул. Театральна до вул. Київська;
- по вул. Київська до вул. Івана Сльоти;
- вул. Івана Сльоти до вул. Шевченка;
- вул. Шевченка - вул. Велика Бердичівська;
- вул. Мала Бердичівська до вул. Новий Бульвар.

Зазначені вище вулиці будуть перекриватись з наближенням колони велосипедистів.
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