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На Житомирщині травмувався чоловік, який намагався розрізати стару бочку на території недіючого підприємства

На Житомирщині травмувався чоловік, який намагався розрізати стару бочку на території недіючого підприємстваНа Житомирщині внаслідок розриву герметично закритої цистерни травмувався чоловік, який намагався розрізати її газовим різаком, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Попередньо, 41-річний житель Олевщини знаходився на території колишнього заводу, розташованого у смт Ємільчиному. Чоловік здійснював розрізання герметично закритої металевої ємності за допомогою газового різака. Унаслідок таких дій відбулося детонування парів та вибух. Верхню частину бочки зірвало, якою й вдарило чоловіка в обличчя.

Травмованого ушпиталили до Житомирської обласної лікарні, де надається необхідна медична допомога.

Нині триває з’ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.
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