На Житомирщині травмувався чоловік, який намагався розрізати стару бочку на території недіючого підприємства
- 27.05.2021, 14:48,
- Житомирщина
На Житомирщині внаслідок розриву герметично закритої цистерни травмувався чоловік, який намагався розрізати її газовим різаком, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Попередньо, 41-річний житель Олевщини знаходився на території колишнього заводу, розташованого у смт Ємільчиному. Чоловік здійснював розрізання герметично закритої металевої ємності за допомогою газового різака. Унаслідок таких дій відбулося детонування парів та вибух. Верхню частину бочки зірвало, якою й вдарило чоловіка в обличчя.
Травмованого ушпиталили до Житомирської обласної лікарні, де надається необхідна медична допомога.
Нині триває з’ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.
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