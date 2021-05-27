У Житомирі 14-річний підліток випав з вікна після виховної розмови із батьками
- 27.05.2021, 13:28,
- Житомирщина
У Житомирі 14-річний хлопець випав із 7-ого поверху після виховної розмови із батьками, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Близько 20 години до Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна 7-го поверху багатоповерхівки випав хлопець. Каретою «швидкої» його було доставлено до медичного закладу.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої з’ясували попередні обставини. Травмованим є 14-річний підліток, мешканець цієї ж багатоповерхівки. За зібраною інформацією, події передувала виховна розмова з батьками щодо поведінки хлопця у школі, після якої підліток пішов до своєї кімнати. Коли за деякий час туди зайшов його батько, то застав уже пусте приміщення із відкритим вікном.
Наразі поліцейські у рамках розпочатого кримінального провадження встановлюють усі об’єктивні обставини події.
Водночас правоохоронці закликають дорослих уважніше ставитись до виховання дітей. Щоразу роз’яснюйте їм правила поведінки, нагадуйте про безпеку, чого б вона не стосувалась. Під час спілкування з підлітками намагайтесь уникати конфліктних ситуацій чи суперечок. Будьте уважними і толерантними до юнацьких переживань.
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