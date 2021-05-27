На Житомирщині двоє чоловіків та жінка до смерті побили свого товариша по чарці

На Житомирщині спільне чаркування на природі закінчились вбивством, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Близько 17 години до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення поблизу одного із житлових будинків тіла чоловіка.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП в області та місцевого райвідділу поліції, а також представники Бердичівської окружної прокуратури. Під час огляду тіла загиблого фахівці зафіксували ушкодження, які могли свідчити про насильницьку смерть.
"Через характер завданих потерпілому травм було складно встановити особу чоловіка. Тож упродовж кількох годин ми працювали і над цим, і проводили першочергові слідчо-оперативні дії із з’ясування інших обставин: опитували місцевих мешканців, вилучали з місця події слідову інформацію, визначались із записами камер відеоспостереження тощо", - розповів начальник Бердичівського РВП ГУНП Олег Мельничук.
У результаті цієї комплексної роботи правоохоронцям вдалося швидко розкрити тяжкий злочин. За зібраною інформацією, на місці події кількома годинами раніше люди бачили компанію людей, які вживали спиртне. Невдовзі за підозрою у причетності до умисного вбивства були затримані жителі райцентру: двоє чоловіків, віком 27-ми та 28-ми років, а також 37-річна жінка.
Як попередньо встановлено, вказана компанія розпивала спиртне на галявині неподалік житлового сектору. Повз них велосипедом проїжджав чоловік, в якого один з відпочивальників попросив цигарку, а потім і запросив до гурту. У якийсь момент у компанії виник раптовий конфлікт, унаслідок якого випадковому знайомцеві, як було встановлено, 43-річному жителю одного із сіл району, були завдані тяжкі тілесні ушкодження, які виявились несумісними з життям. Залишивши тіло на місці відпочинку, компанія подалася по домівках, прихопивши із собою велосипед загиблого.
У ході слідчих дій за місцем проживання жінки поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину та двоколісник потерпілого.
Нині усі троє ймовірних співучасників взяті під варту у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Досудове розслідування проводиться за п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.
За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.
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