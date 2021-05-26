Справу начальника попільнянської поліції, який систематично вимагав хабарі від орендаря ставка, передали до суду

Справу начальника поліції Попільнянського району, який систематично вимагав хабарі від орендаря ставка, передали до суду, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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За даними слідства, посадовець правоохоронного органу за видачу дозволів на придбання, носіння та зберігання мисливської гладкоствольної зброї вимагав та одержав від місцевого жителя неправомірну вигоду на суму 2000 грн.
У подальшому, дізнавшись, що чоловік не має відповідних дозвільних документів для діяльності, пов’язаної з вирощуванням, розведенням та реалізацією риби, а також щодо організації відпочинку на березі ставка, запропонував своє "покровительство" за щомісячну плату.
Однак під час повторного одержання частини неправомірної вигоди - 2000 грн був викритий та затриманий оперативними працівниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Нагадаємо, що 21 травня 2020 року працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали начальника поліції одного з районів Житомирської області, якого викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у 5 тис. грн.
Зазначимо, що затриманий на хабарі начальник територіального відділення поліції вимагав кошти за безперешкодне ведення господарства з риборозведення у Анатолія Захаренка, який у ніч на 22 травня 2020 року поблизу власного ставка, розстріляв 7 людей, які приїхали до нього на відпочинок.