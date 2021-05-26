Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 13:46 – ДБР проводить обшуки в київському Будинку профспілок 
  • 13:44 – В Україні заборонили імпорт електроенергії з Росії та Білорусі 
  • 10:29 – Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету 
  • 09:40 – Російське і японське судна зіткнулися біля узбережжя Хоккайдо: є загиблі 
  • 09:36 – Україна виборола "золото" у командній стрільбі на чемпіонаті Європи 

Справу начальника попільнянської поліції, який систематично вимагав хабарі від орендаря ставка, передали до суду

Справу начальника поліції Попільнянського району, який систематично вимагав хабарі від орендаря ставка, передали до суду, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

За даними слідства, посадовець правоохоронного органу за видачу дозволів на придбання, носіння та зберігання мисливської гладкоствольної зброї вимагав та одержав від місцевого жителя неправомірну вигоду на суму 2000 грн.

У подальшому, дізнавшись, що чоловік не має відповідних дозвільних документів для діяльності, пов’язаної з вирощуванням, розведенням та реалізацією риби, а також щодо організації відпочинку на березі ставка, запропонував своє "покровительство" за щомісячну плату.

Однак під час повторного одержання частини неправомірної вигоди - 2000 грн був викритий та затриманий оперативними працівниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Нагадаємо, що 21 травня 2020 року працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали начальника поліції одного з районів Житомирської області, якого викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у 5 тис. грн.

Зазначимо, що затриманий на хабарі начальник територіального відділення поліції вимагав кошти за безперешкодне ведення господарства з риборозведення у Анатолія Захаренка, який у ніч на 22 травня 2020 року поблизу власного ставка, розстріляв 7 людей, які приїхали до нього на відпочинок.


рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі затримали особу, яка намагалася підкупити начальника відділу патрульної поліції
» У Житомирі викрили директора дослідної станції, який за хабарі продавав селекційну продукцію за нижчими цінами
» На Житомирщині судитимуть начальника підрозділу патрульної поліції
» У Житомирі СБУ затримала на хабарі патрульного поліції
» У Житомирській області затримали 29-річного посадовця, який отримав $1 тис. хабаря
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
ДБР проводить обшуки в київському Будинку профспілок
В Україні заборонили імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету
Україна виборола "золото" у командній стрільбі на чемпіонаті Європи
Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий
Російське і японське судна зіткнулися біля узбережжя Хоккайдо: є загиблі
Пов'язане з Росією PR-агентство попросило критикувати вакцину Pfizer
У США прокурори отримали дані з електронних пошт українських ексчиновників у справі проти адвоката Трампа - ЗМІ
На акції до річниці вбивства Джорджа Флойда сталася стрілянина
ВООЗ: "індійський" штам коронавірусу може поширитися 60 країнами
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора