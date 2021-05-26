Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 54 нові випадки Covid-19
- 26.05.2021, 09:43,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 54 нові випадки випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 6 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 26.05.2021 (за минулу добу – 25 травня) зареєстровано 54 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87279 випадків захворювання, 82847 людей одужали, 1730 випадків закінчились летально.
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