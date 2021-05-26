Через майже шість років у Житомирі завершили реконструкцію дитячого садка №32

У Житомирі завершили реконструкцію дитячого садочку №32, яка тривала із 2016 року, про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".
За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, реконструкцію було розпочато ще у 2016 році.
Проєкт фінансувався за рахунок коштів ДФРР та співфінансування міського бюджету м.Житомира. Загальна кошторисна вартість – 41405,438 тис.грн.
Відповідно до проєкту виконано повний комплекс будівельних робіт для відновлення повноцінної роботи дошкільного закладу:
-перепланування та розбудова приміщень дитячого садочка; -влаштування внутрішніх інженерних мереж та встановлення інженерного обладнання; -оздоблення внутрішніх приміщень та фасадів; -благоустрій території.
Зокрема у 2020 році виконано внутрішнє оздоблення, влаштовано інженерні мережі, облаштовано котельню та пральню, змонтовано ліфт для маломобільних груп населення, встановлено зовнішнє освітлення, здійснено благоустрій території.
Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, на сьогодні усі роботи виконано. Залишилося підключитися до газо- та електромереж.
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