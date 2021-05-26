Через серйозну аварію на водогонах Житомира сталися 22 пориви, у багатьох будинках є проблеми із водопостачанням

У Житомирі через аварію на насосній станції стались 22 пориви на водопровідних мережах міста, через це є проблеми із водопостачанням у багатьох будинках міста, про це повідомили пресслужба КП "Житомирводоканал", передає "Замкова гора"
.
"У зв'язку із аварійною ситуацією, яка виникла на насосній станції другого підйому, що зумовила підвищення тиску у водопровідній мережі, на багатьох, найбільш аварійних, ділянках водогону сталися пориви, унаслідок чого в окремих будинках або знижено тиск подачі води, або призупинено водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Адреси, за якими наразі є проблеми із подачею води:
- перехрестя вул. Соснової - Зеленої;
- перехрестя вул. Західної - Островського;
- вул. Покровська, 81;
- пров. 3-ій Березівський, 6;
- вул. Мазепи, 85, 88;
- пров. 2-ий Староруднянський;
- вул. Чуднівська, 129 в, а також у будинках від 92 до 100;
- вул. Старочуднівська, 9;
- р-н приватного сектору Мальованки;
- вул. Лесі Українки, 46;
- вул. С. Бандери, 2, 3, 5;
- вул. Космонавтів, 48 а (водопостачання призупинено у прилеглих будинках);
- вул. М. Сціборського, 34;
- перехрестя вул. Домбровського - вул. Мазепи;
- перехрестя вул. Новогоголівської - Нобелівської;
- вул. Західна, 33 - 35;
- вул. Юрка Тютюнника, 11;
- пров. Річковий, 8;
- вул. Вокзальна, 9, 17;
- вул. Князів Острозьких, 79;
- майдан Визволення, 11;
- вул. Параджанова, 72;
- вул. Київська, 76;
- вул. М. Грушевського, 103 б;
- ДОС 1/162;
- вул. Вільський Шлях, 14.
Бригади водоканалу оперативно розпочали ліквідацію наслідків аварій. Роботи триватимуть кілька днів.