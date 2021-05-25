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У Житомирі презентували проєкт "Поліцейський офіцер громади"

25 травня у Житомирі відбувся офіційний запуск 17 поліцейських офісів для офіцерів громад. Під час презентації проєкту поліцейським Житомирської та Іршанської територіальних громад також передали ключі від 14 нових службових автомобілів, що сприятимуть їх мобільності та оперативності, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

" Житомир – це один з обласних центрів України, де громадяни почувають себе найбільш безпечно. І в цьому, переконаний, заслуга ефективної взаємодії органів місцевої влади та поліції. Сьогоднішня подія, старт великого проєкту «Поліцейський офіцер громади» - це приклад розуміння важливості питання безпеки населення тими, хто за неї відповідає. Довіра людей до органів влади залежить у тому числі від якості, мобільності, наближення до людей поліцейських. Тому така реальна матеріально-технічна допомога правоохоронцям дійсно цінна. Міністерство внутрішніх справ продовжує впровадження нових і нових проєктів, направлених на підвищення рівня безпеки: від розвитку системи відеонагляду і до змін в освітньому процесі. Сподіваємось на підтримку цих ініціатив у суспільстві", - зазначив присутній на заході заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Слід зазначити, що впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади» на Житомирщині відбувається за підтримки американських партнерів.

Заступник міністра внутрішніх справ вручив 12 поліцейським офіцерам Житомирської та 2 – Іршанської територіальних громад сертифікати про успішне закінчення навчання.

"Сьогодні 442 поліцейських офіцера громади у державі забезпечують безпеку 3,5 млн. людей, переважно у сільській місцевості. Житомир – перше велике місто в Україні, перший обласний центр, де ми запускаємо проєкт «Поліцейський офіцер громади». Саме з вашого міста, за наполяганням місцевої влади, починається впровадження проєкту у великих містах. І ми йдемо у них уже з досвідом", - сказав присутнім заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.


У Житомирі презентували проєкт "Поліцейський офіцер громади"



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