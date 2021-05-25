За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 33 нові випадки Covid-19
- 25.05.2021, 10:31,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 33 нові випадки випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 25.05.2021 (за минулу добу – 24 травня) зареєстровано 33 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87225 випадків захворювання, 82164 людини одужали, 1724 випадки закінчились летально.
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