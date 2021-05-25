У Житомирі через ремонтні роботи на півтори доби припинять водопостачання

Через реконструкцію трубопроводу у Житомирі на півтори доби припинять водопостачання, про це повідомили у КП "Житомирводоканал", передає "Замкова гора"
.
На черзі — реконструкція 2,5 км одного із найважливіших трубопроводів, який живить 54% домоволодінь усього міста. Цей трубопровід тягнеться від перехрестя вул. О. Теліги — вул. Каховської вздовж вул. Каховської через дюкерний перехід до пров. 1-ого Короленка, вул. Короленка, пров. 2-ого Колективного, вул. Новосінної.
Для того, щоб розпочати реконструкцію однієї із найбільш аварійних ділянок водопровідної мережі, нам необхідно провести заміну запірної арматури у двох водопровідних камерах. Провести такі роботи без призупинення водопостачання неможливо. Саме тому ми, задля того, аби реалізувати поставлені завдання, які дозволять реанімувати магістральний трубопровід, змушені призупинити водопостачання Житомира з 12:00 5 червня до 20:00 6 червня.
У цей період працівники водоканалу замінять запірну арматуру в 11 водопровідних колодязях за такими адресами:
- вул. Домбровського;
-перехрестя вул. Болгарської — вул. Східної;
-площа Соборна;
-перехрестя вул. Б. Тена — вул. Східної;
-перехрестя вул. В. Бердичівської — Старого Бульвару;
-перехрестя вул. В. Бердичівської — М. Бердичівської;
-перехрестя вул. В. Бердичівської — вул. І. Франка;
-перехрестя вул. Б. Тена — вул. Хлібної;
-перехрестя вул. М. Грушевського — вул. Небесної Сотні;
-вул. Чуднівська.
Одразу після проведення робіт із заміни запірної арматури буде відбуватися знезараження та дезінфекція водопровідних мереж, яка триватиме з 20:00 6 червня до 20:00 7 червня. Нагадуємо, що під час проведення промивки вода у кранах абсолютно безпечна для водних процедур, миття посуду, прання та інших господарських цілей, проте її не можна використовувати для приготування їжі.
"Звертаємося до вас із проханням зробити необхідний запас води і з розумінням поставитися до ситуації із тимчасовим призупиненням водопостачання, адже ми працюємо заради нашого спільного блага", - повідомили у водоканалі.