На Житомирщині ВАЗ зіштовхнувся із вантажівкою, водій легковика загинув на місці

На Житомирщині, на трасі "Київ - Ковель" легковик ВАЗ зіштовхнувся із фурою, внаслідок ДТП водій ВАЗівки загинув, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора"
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Аварія сталась сьогодні на 142 кілометрі автомобільної дороги "Київ — Ковель — Ягодин", легковик ВАЗ врізався у вантажівку Volvo.
Внаслідок автопригоди водій автомобіля ВАЗ загинув.
На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та працівників служби ДСНС.
Рух автомобільною дорогою тимчасово ускладнено, патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.