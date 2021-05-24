В Житомирі розпочався Всеукраїнський вишкіл "Джура-Десантник-2021

У Житомирі на базі 95-ої десантно-штурмової бригади розпочались Всеукраїнські військово-патріотичні ігри "Джура-десантник", про це повідомляється на офіційній сторінці вишколу у ФБ, передає "Замкова гора".
У Житомирі зібрались 17 команд з 21-ої області України. Впродовж кількох днів хлопці та дівчата віком від 17 до 21 року навчатимуться військовій дисципліні, змагатимуться у різних категоріях, виконуватимуть різні практичні завдання, а також стрілятимуть зі зброї.
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