За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 48 нових випадків Covid-19
- 24.05.2021, 09:39,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 48 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 24.05.2021 (за минулу добу – 23 травня) зареєстровано 48 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87192 випадки захворювання, 81572 людини одужали, 1722 випадки закінчились летально.
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